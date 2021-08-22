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Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Selin vurduğu Ayancık'ta dehşete düşüren anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Selin vurduğu Ayancık'ta dehşete düşüren anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Karadeniz'i etkileyen sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti. Sinop’un Ayancık ilçesinde ise sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin vurduğu Ayancık Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, selin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Sel felaketinde acı görüntü Kayıplar Karadenizde aranıyor...
Sel felaketinde acı görüntü! Kayıplar Karadeniz'de aranıyor...

‘ALLAH’IM SEN YARDIM ET’

Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Selin vurduğu Ayancıkta dehşete düşüren anlar Yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı’nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, “Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah’ım sen yardım et. Durum çok kötü” dediği duyuluyor.
Selin vurduğu Ayancıkta dehşete düşüren anlar Yeni görüntüler ortaya çıktı

Enerji Bakanlığından sel bölgeleri ile ilgili açıklama
Enerji Bakanlığı'ndan sel bölgeleri ile ilgili açıklama

AYANCIK MERKEZ KÖPRÜSÜ YIKILIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sel nedeniyle hasar gören merkez köprü için yıkım çalışmalarına başlandı. Yalı Mahallesi ile Cevizli Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve bir ayağında oluşan hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan köprünün yıkım işlemleri, Karayolları ekiplerince sürdürülüyor. 1963 yılında yaşanan selden sonra yapıldığı öğrenilen yaklaşık 60 yıllık köprü yıkılıp, yerine dayanıklı yeni bir köprü inşa edilecek.

Selin vurduğu Ayancıkta dehşete düşüren anlar Yeni görüntüler ortaya çıktı


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