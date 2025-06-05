Selin izleri siliniyor... Hüseyin Aydın aranıyor

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214 KİŞİ ARIYOR

Akçaabat’a bağlı Çukurca Mahallesi’nde önceki sabah sele kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları dün sabah da sürdü. Ekipler, Sera Deresi güzergâhı ve Sera Gölü bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD ekipleri botlarla göl üzerinde, dalgıçlar da dalışlar yaparak Aydın’ı aradı. Çalışmalara toplamda 214 personel katıldı.

Aydın’ı arama çalışmaları 2’nci günde de sürerken, kaybolduğu yerden 400 metre uzakta sel sularına kapıldığı gün üzerinde bulunan eşofmanları bulundu.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Hüseyin Aydın’ın cesedi aranırken 75 yaşındaki Halil Satılmış’ın cesedi bulundu. Satılmış’ın ailesinin kayıp ihbarında bulunmadığı ortaya çıktı.

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Selin izleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda silindi.