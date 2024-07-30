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Selin için özel ekip kuruldu: 105 gündür kayıp

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#Manisa#Şehzadeler#Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
Selin için özel ekip kuruldu: 105 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Manisa Şehzadeler’de annesi Yeliz Karalar’ın evinde kalan Selin Öztürk (22), 16 Nisan’da “Babama gidiyorum, duş alıp geleceğim” diyerek evden çıktı.

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Eve dönmeyen kızına ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar’ın başvurusu üzerine polis ekipleri Selin Öztürk’ün bulunması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Polis, Selin’in öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle soruşturmayı derinleştirdi. 105 gündür hiçbir izine rastlanılmayan Selin Öztürk için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Anne Yeliz Karalar ise o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini söyledi.

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#Manisa#Şehzadeler#Manisa İl Emniyet Müdürlüğü

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