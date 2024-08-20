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Selin Ciğerci'nin evlat edinme iddialarına net yanıt

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Aile#Selin Ciğerci
Selin Ciğercinin evlat edinme iddialarına net yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 13:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiası yer aldı. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Aile#Selin Ciğerci

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