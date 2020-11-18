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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Selin Boronkay’a Jack Chi cezası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Selin Boronkay’a Jack Chi cezası
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Menajer Selin Boronkay, gezintiye çıktığı Jack Chi cinsi köpeğinin yoldan geçen 47 yaşındaki Cem Altun’u ısırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne geçen yıl açılan davanın iddianamesine göre, 30 Mayıs 2019’da Cem Altun, Maslak’ta bir sitenin önünde yürürken menajer Selin Boronkay’ın tasmasını uzun tuttuğu Jack Chi cinsi köpeği diz kapağını ve pantolonunu parçaladı. Hastanede gerekli tedaviyi yaptıran ve kuduz aşısı olan Cem Altun, Selin Boronkay’dan şikâyetçi oldu. Boronkay hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, müşteki Cem Altun’un basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

‘ÖZÜR DİLEDİM’

Mahkemede ifade veren Selin Boronkay, “Köpeğim Cem Altun’un dizine temasta bulundu. Ben hemen buz tedavisi yaptım. Cem Altun’dan özür diledim. Hatta pantolonunun yenisi almayı teklif ettim. Ancak kabul etmedi” dedi. Davanın karar duruşmasında mahkeme Boronkay’ı 1500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanık Selin Boronkay’ın sabıkasız oluşunu da göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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