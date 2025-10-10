×
Selin bilançosu: 1.2 milyar TL

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

Rize’de metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü sağanağın yol açtığı sel ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti. İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarında maddi zararın 1.2 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında ‘sarı’ kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rize ve Artvin’de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çökünce, Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen’de Durak Deresi’ne yakın alanda kurulu sosyal tesislerdeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı. Bölgede 20’yi aşkın köy yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

36 SAATTE REKOR yağış

Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken, ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “36 saatlik bir zaman dilimi içinde metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştü. 1977 yılından bu yana bölgemizde görülen en yüksek yağış miktarıdır. Allah’a şükür, bu büyük afeti can kaybı olmadan atlattık. Sadece bir trafik kazasında, yol çökmesi kaynaklı olarak 5 vatandaşımız yaralandı. Bu da afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı. İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yaptığımız hasar tespit çalışmalarına göre oluşan maddi zarar 1.2 milyar lira seviyesindedir. Bu rakama Karayolları, DSİ, Milli Parklar, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kendi bütçeleriyle hasar tespiti yapan kurumlar dahil değildir” ifadelerini kullandı.

