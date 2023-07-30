Selimiye'nin beyaz takım elbiseli müezzini Nadi Ersoy'a son veda

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Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Ersoy, ziyaret için gelenlere görev yaptığı camiyi tanıtmaya başladı. Edirne'ye gelen ziyaretçilere cami içinde okuduğu ezanla hayran bırakan Ersoy, takım elbiseyle bisiklete binmesi, uzun beyaz saçları ve yaşam tarzıyla kenttin tanınmış simalarında biri haline geldi. Ersoy, birçok ulusal kanala da konuk oldu.

Ersoy, önceki gün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ersoy için bugün, yıllar boyunca görev yaptığı Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ersoy'un yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı.

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Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Doç. Dr. Kaan kısa bir konuşma yaptı. Ersoy'a Allah'tan rahmet dileyen Kaan, "Nadi Ersoy hocam ile 1997 yılında merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde göreve başladığında tanışmıştık. Bize Selimiye Camisi'ni tanıtmıştı, daha sonra değişik vesilelerle görüşmüştük. Renkli bir kişiliğe sahipti" diye konuştu.

Ersoy'un cenazesi, daha sonra Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde toprağa verilmek üzere yolcu edildi. (DHA)