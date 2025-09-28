×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Selimiye’de restorasyona durdurma kararı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne İdare Mahkemesi#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Selimiye Camisi
Selimiye’de restorasyona durdurma kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi’ndeki kubbelere yönelik onaylanan restitüsyon ve restorasyon projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Haberin Devamı

Mahkeme kararında, projenin uygulanması halinde tescilli tarihi yapıda telafisi güç zararlar doğabileceği belirtilerek, davalı idarenin savunması alınana kadar işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi. Mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili idareden Selimiye Camisi’nde geçmişte yapılan restorasyonlara ilişkin tüm görsel ve yazılı belgelerin onaylı örneklerini de talep etti. Ayrıca, restorasyon sürecinde bilimsel rapor alınıp alınmadığının da açıklığa kavuşturulması istendi.

NE YAPILACAKTI

Kararda, davalı idareye 30 gün içinde savunma süresi tanınırken, nihai kararın dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler doğrultusunda verileceği kaydedildi. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29 Temmuz 2025’te kabul edilen projede, Selimiye Camisi harim kısmı, ana kubbe, yarım kubbeler ve mihrap kubbesine ilişkin düzenlemeler öngörülüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne İdare Mahkemesi#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Selimiye Camisi

BAKMADAN GEÇME!