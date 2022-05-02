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Selimiye'de 'bayram namazı' yoğunluğu

#Edirne#Bayram#Camii
Selimiyede bayram namazı yoğunluğu

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, 2 yıl aradan sonra ilk kez cemaatle bayram namazı kılındı.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, pandeminin ardından 2 yıl sonra Ramazan Bayramı namazı kılındı. Restorasyona alınan sadece bir kısmı açık olan camiyi, bayram namazını kılmak isteyenler doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayanlar, serin havaya rağmen bahçede namaz kıldı. Selimiye İmamı Yusuf Serenli'nin kıldırdığı namazın ardından cemaat bayramlaştı. Namaz sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp, çevre düzenlemesi yeni biten Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Canalp, kendisiyle bayramlaşan çocuklara da harçlık verdi.

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#Edirne#Bayram#Camii

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