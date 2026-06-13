Selimiye yeniden hizmette… Erdoğan: Millet her gün film gibi CHP’yi izliyor

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Edirne’de ‘Selimiye Camii Şerifi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni’nde özetle şunları söyledi:

SELİMİYE TAPU SENEDİMİZ

“Selimiye, Mimar Sinan’ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii’ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye’ye Allah’ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü, 93 Harbi’nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayı’mızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı’nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Haberin Devamı

BOŞA HARCAYACAK TEK GÜNÜMÜZ YOK

Türkiye’nin gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz, İran’a saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan’da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz’de sorunlar devam ederken, Doğu Akdeniz’de yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye’yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya, hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ

Şunu altını çizerek ifade ediyorum. Biz, başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Biz, başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi her gün CHP’yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal’in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLİ MİSİNİZ YOKSA MİLİTAN MI

Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.”

LGS’DE BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda “LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

1.5 MİLYARLIK 16 PROJE

Erdoğan “Bugün Edirne’ye elimiz dolu dolu geldik” diyerek şu rakamları paylaştı: “İçişlerinde toplam bedeli 1.1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Gençlik ve sporda, içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statlarında olduğu toplam 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirnemize kazandırıyoruz. Selimiye Camii Restorasyonu dahil toplam 1.5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne’de tamamlanan konutların anahtar teslim törenine de katıldı, çocuklara oyuncak hediye etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TEMPOMUZU ARTIRACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan “Terörsüz Türkiye sürecimizle ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz” diyerek şöyle devam etti:

“Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır. O da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep hakkın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik.”

KARŞIMDA 32 BİN KİŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım. Katılım ne kadar diye... 32 bin kişi şu anda karşımda” dedi.

4 YILLIK RESTORASYON

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii, 2022 yılında başlayan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda caminin kubbelerinden minarelerine, çinilerinden ahşap yapı elemanlarına kadar birçok bölüm aslına uygun şekilde restore edildi. Ana kubbe ve yarım kubbelerde kalem işi uygulamaları yenilenirken, yapının statik durumu gözden geçirilerek gerekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

SELİMİYE HATIRASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde fotoğraf çektirdi ardından Saraçlar Caddesi’ndeki bir kafede vatandaşlar ile bir araya geldi.