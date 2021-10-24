Selimiye kazısında yeni keşif

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Almanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedimAlmanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedim#Almanya Başbakanı
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'#Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...#Marek Hamsik
HABERLERGündem Haberleri

Selimiye kazısında yeni keşif

#Selimiye Camii#Keşif#ROMA
Selimiye kazısında yeni keşif

Edirne’deki tarihi Selimiye Camisi’nin çevre düzenlemesi kazılarında Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı bulundu.

Haberin Devamı

Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Selimiye Camisi Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’ kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen aile mezarlığı bulundu. Yan yana gömülü olarak çıkarılan iskeletler incelenmek üzere Edirne Müzesi’ne götürüldü, mezarın taşları da koruma altına alındı.

‘RASTLANTI DEĞİL’

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bölgenin Roma Dönemi’nde defin alanı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Selimiye Camisi alanının Osmanlı Dönemi öncesi de bir kullanımı var. Bölgenin altında bir metropol olduğunu biliyoruz. Özelikle Geç Roma Dönemi’nden başlayarak, yani Edirne’nin kuruluş sürecinden sonra bu bölgede yoğun bir metropol, yani defin olduğunu, bir mezarlık alanı olduğunu biliyoruz. Burada mezarların çıkması rastlantı değil. Bu bildiğimiz bir olay ve bu metropol çok geniş bir alana yayılmış durumda. Şu anda çok geniş bir alan tahrip edilmiş bir durumda. Burada han kazısı çalışmaları yapan arkadaşlar bazı mezarlara rastlamışlardır. Bölgede kale yöneticisi olan ve başka bölge yöneticisi olan insanların defnedildiğini tahmin edebiliyorum. Bu bölge 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selimiye Camii#Keşif#ROMA

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi