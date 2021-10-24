Selimiye kazısında yeni keşif

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Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Selimiye Camisi Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’ kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen aile mezarlığı bulundu. Yan yana gömülü olarak çıkarılan iskeletler incelenmek üzere Edirne Müzesi’ne götürüldü, mezarın taşları da koruma altına alındı.

‘RASTLANTI DEĞİL’

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bölgenin Roma Dönemi’nde defin alanı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Selimiye Camisi alanının Osmanlı Dönemi öncesi de bir kullanımı var. Bölgenin altında bir metropol olduğunu biliyoruz. Özelikle Geç Roma Dönemi’nden başlayarak, yani Edirne’nin kuruluş sürecinden sonra bu bölgede yoğun bir metropol, yani defin olduğunu, bir mezarlık alanı olduğunu biliyoruz. Burada mezarların çıkması rastlantı değil. Bu bildiğimiz bir olay ve bu metropol çok geniş bir alana yayılmış durumda. Şu anda çok geniş bir alan tahrip edilmiş bir durumda. Burada han kazısı çalışmaları yapan arkadaşlar bazı mezarlara rastlamışlardır. Bölgede kale yöneticisi olan ve başka bölge yöneticisi olan insanların defnedildiğini tahmin edebiliyorum. Bu bölge 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir.”