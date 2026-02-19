Selimiye Camii Ramazan’a yeni ışığıyla “merhaba” dedi

Haberin Devamı

İbadet için camiye gelen vatandaşlar, Edirne’nin simge yapısı, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” sözleriyle nitelediği Selimiye Camii’nde yenilenen aydınlatma sistemiyle oluşan atmosferi ilgiyle karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından dün ikindi vakti kılınan namazla cami yeniden tam kapasite ibadete açıldı.

Bilim kurulu nezaretinde yürütülen restorasyon kapsamında yapının her bölümü titizlikle ele alındı. Statik güçlendirmelerden kurşun kaplamalara, iç mekân düzenlemelerinden özgün mimari detayların ihyasına kadar pek çok başlıkta çalışma gerçekleştirilirken hazire düzenlemesi, çini temizliği ve çevre peyzajına yönelik çalışmalar sürüyor.

GECE MANZARASINA YENİ DOKUNUŞ

Restorasyon sürecinde aydınlatma sistemine özel önem verildi. Yapılan tasarımda kubbe, kemer ve taşıyıcı unsurların hacim etkisini güçlendiren çözümler uygulandı; ışık yerleşimleri yapının özgün dokusuna müdahale edilmeden planlandı.

Ödüllü bir aydınlatma firmasıyla yürütülen çalışmada ekipmanlar, yapıya zarar vermeyecek ve kalıcı iz bırakmayacak şekilde konumlandırıldı.

Caminin iç mekânında 845 kandil kullanıldı. Dış cephede 1.386, iç cephede 270 ve peyzaj alanında 61 aydınlatma ekipmanı yerleştirildi. Dış cephede 2.200–6.500 Kelvin aralığında projektörlerin tercih edildiği sistemde ışık şiddeti ayarlanabilir özellikte tasarlandı; soğuk beyaz, sıcak sarı ve günışığı tonları istenilen ölçüde ayarlanabiliyor.

Yenilenen sistemle birlikte Selimiye Camii’nin mimari detayları daha belirgin hâle gelirken, Edirne’nin gece manzarasında daha dengeli ve estetik bir görünüm elde edildi.