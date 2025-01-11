Selim İleri’ye hüzünlü veda

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‘Destan Gönüller’, ‘Yaşarken ve Ölürken’, ‘Kırık Deniz Kabukları’ ve ‘İstanbul’un Sandık Odası’ gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan Selim İleri için dün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda tören düzenlendi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

AKM’deki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. AKM’deki törenin ardından, Selim İleri’nin cenaze namazı öğle namazına müteakip Üsküdar Vaniköy Camisi’nde kılındı. Alkışlarla uğurlanan İleri’nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyuncular Türkan Şoray, Nergis Çorakçı, Sumru Yavrucuk, Kerem Alışık ve akademisyen yazar Hasan Bülent Kahraman’ın yanı sıra edebiyat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.

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‘GÜZEL YAŞADI’

Törene katılan usta oyuncu Türkan Şoray, “İnsanın en yakın dostunu, haftada 2 - 3 defa muhabbet ettiği, çok sevdiği dostunu, arkadaşını kaybetmesi gerçekten anlatılmaz duygular. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu” dedi. Şoray, İleri ile geçen hafta görüştüklerini ve bugün için kendisini yemeğe davet ettiğini aktararak, “Yemeğe hazırlanacakken, bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Beni çok etkiledi. Ama güzel yaşadı, çok sevildi. Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray, Selim İleri’ye fotoğrafına bakarak veda etti.

Aile dostu olan Selim İleri’nin, babası Sadri Alışık, dayısı Attila İlhan ve annesi Çolpan İlhan’la Kanlıca gecelerindeki sohbetlerinin unutulmayacağını söyleyen Kerem Alışık, “Çok usta bir kalemdi. Gönlümüzden, kalbimizden bir şeyler götürdü, içimizde bir parça şeyler bıraktı. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

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Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.