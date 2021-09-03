Selfitis nedir ve ne demek?

Selfie Hastalığı olarak nitelendirilen Selfitis, kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada takıntılı bir biçimde paylaşma durumudur. Bir diğer çeşidi ise Borderline Selfitis olarak kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi ama sosyal medyada paylaşmamasıdır. Yeni çağın teknolojik rahatsızlıkları şu şekilde;

1. FOMO (Gelişmeleri takip edememe kaygısı)

2. NOMOFOBİ (Telefondan uzak kalma korkusu)

3. SIBERKONDRI (Hastalığını internetten araştırarak çözmeye çalışmak)

4. SELFITIS (Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak)

5. PHOTOLURKING (Sosyal medya hesaplarında sürekli fotoğraflara bakarak zaman geçirmek ve paylaşımlarını kimlerin takip ettiğini kontrol etmek)

6. HAYALET TİTREŞİM (Telefon çalmadığı zamanlarda dahi titreşim hissetmek)

7. BORDERLINE SELFITIS (Sosyal medyada paylaşmasa bile kişinin sürekli kendi fotoğrafını çekmesi)

8. ELEKTRONİK UYKUSUZLUK (Dinlenme saatlerinde dahi teknolojik cihazlarla uğraşmak)

9. GOOGLE TAKİBİ (Etrafındaki kişileri sürekli internette aratmak)

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