Selfie Ã§ekmek isterken kayalÄ±klardan yuvarlandÄ±

Olay saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Talas ilÃ§esinde bulunan Dereven ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nde meydana geldi.Â

Ä°ddiaya gÃ¶re, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus VicdanlÄ±er, kayalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede selfie Ã§ekmek istedi. Telefonuyla selfie Ã§ektiÄŸi sÄ±rada dengesini kaybeden VicdanlÄ±er, yaklaÅŸÄ±k 20 metrelik kayalÄ±klardan yuvarlandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine AFAD, UMKE, saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen ekipler VidanlÄ±er'i kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. VicdanlÄ±er, yaklaÅŸÄ±k 1.5 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan halatlarla bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.



Ekipler ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 200 metre sedye ile VicdanlÄ±er'i taÅŸÄ±yarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'ne kaldÄ±rÄ±lan gencin, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.



