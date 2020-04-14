Selen İsminin Anlamı Nedir? Selen Ne Demek?

Selen ismi Türkçe kökenli adlar arasında yer almaktadır. Unisex bir isim olduğu için hem erkek hem de kız çocukları adına kullanılabilmektedir. Aynı zamanda ünlü simaların da bu ismi çok sık kullandığı görünüyor. Anlamına bakıldığında ise ilk olarak ‘müjde’ şeklinde tabir edildiğini görmek mümkündür.

Selen Ne Demek?

Selen birçok farklı anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Kız ve erkek çocuğunuz için bu güzel ismi anlamlarını öğrenmek suretiyle kullanabilirsiniz.

- Müjde,

- Varlık, bolluk,

- Sel gibi coşkun, taşkın kişi,

Bu etkileyici ve güzel anlamları ile beraber kız ve erkek çocuklarınız için kullanabileceğiniz en güzel isimler arasında gelmektedir. Ayrıca bu isim tek başına kullanılabilmesi ile beraber, yanına ekleyeceğiniz değişik isimlerle de bir araya getirilebilir. Karakteristik özellikleri arasında hayalperest ve zorluklarla mücadele edebilen kişilik şeklinde öne çıkmaktadır.

Türkçede en çok sevilen ve özellikle kız çocukları için ilgi gören isimler arasında yer almaktadır. Ancak erkek çocukları adına da rahatlıkla kullanılabilecek isimler içerisinde bulunuyor. Selen isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyorsanız, Selen adı Kur'an'da yer almaz.