Selen hemşireyi öldüren doktor da o çeteyle görüşmüş

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki ‘Yenidoğan Çetesi’ davası kapsamında kapatılan Özel Birinci Hastanesi’nde 13 Mayıs’ta dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından, Bilgin’in aynı hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan daha önceden tanıştığı doktor Fatih Akın’ın odasına gittiği saptanmıştı. Doktor Akın’ın Selen Bilgin’in girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı tespit edilmişti. Cansız bedeni o sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından odada bulunan Selen hemşirenin ölümünün ardından, olaya konu ilaç ampulü doktor Fatih Akın’ın cebinden çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan Akın, daha sonra serbest bırakıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, Bilgin’in ölümüne sebep olan ilacın verilmesinin, Akın’ın tedavi amacı ile hareket ettiğini göstermediği belirtildi. Tutuksuz yargılanan Akın’ın müebbet hapsi istendi.

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‘KENDİSİ KULLANDI’ DEDİ

Selen Bilgin’in Dr. Akın’a başının ağrıdığını söylediği, doktorun da Bilgin’in koluna damar yolu açarak ilaç enjekte ettiği anlatıldı. Akın ise ifadesinde, “Ben Selen’e ilaç vermedim. Kendisi bu ilacı kullandı” dedi. Öte yandan Fatih Akın’ın Yenidoğan Çetesi’ne yönelik açılan davada sanık olan örgüt üyesi ile telefon görüşmeleri de ortaya çıktı.

SANIK TAŞÇI’YLA KONUŞMALARI

Örgüt üyelerinden Hakan Doğukan Taşçı’nın, Doktor Fatih Akın’ı aradığı görüşmede yer alan konuşmalar şöyle:

* Hakan Doğukan Taşçı: “Hocam, şimdi bir bebek var bizde, yattı taburcu oldu sonradan bir gün kaybı olduğu için hasta tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da bir gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz, ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum, Nehir ile de konuştum. Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik, dediler. Sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim? Takibini açtırıp sildireceğim hocam.”

* Fatih Akın: “Anladım,”

* Hakan Doğukan Taşçı: “Medikal muhasebe müdürüyle konuştum, dedi ki erişkin üzerinden kayıt açtırıp takibini sildireceğiz, sonra yeni doğana çevireceğiz.”

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* Fatih Akın: “He olur olur. Yoğun bakıma alalım, sorarlarsa bize acil olarak almak zorunda kaldık deriz yani anladın mı? Sıkıntı olmaz yani tamam mı?”