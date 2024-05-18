Selen hemşirenin şüpheli ölümü

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Bilgin’in dedesinin yattığı hastanede anestezi doktoru olan Fatih A., Selen Bilgin’in erkek arkadaşıydı. Fatih A. sabaha karşı hastanedekilere Selen Bilgin’i hastanedeki bir odada kalbi durmuş halde bulduğunu söyledi. Yoğun bakıma alınan genç hemşire hayatını kaybetti. Fatih A., Selen Bilgin’in yakınlarını hastaneye çağırarak Selen’in gece başının çok ağrıdığını ve ağrı kesici içeren serum verdiğini söyledi.

DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli ölüm neticesinde savcılık soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı ancak Selen’e enjekte edilen ilacın ampulü bulunamadı. Savcının aradığı kırık ampul doktor Fatih A.’nın cebinden çıktı. Fatih A., ilacı Selen’in kendi koluna enjekte ettiğini söyledi ancak enjektör bulunamadı. Savcılık, olay gecesiyle ilgili hastanenin tüm güvenlik kamera görüntülerini istedi.

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İfadesine başvurulan doktor Fatih A., Selen Bilgin’le ilişkisi olduğunu, olay gecesi başı çok ağrıdığı için kendisinden ilaç istemesi üzerine damar yolu açarak serumla ağrı kesici ilaç verdiğini ve odadan ayrıldığını söyledi. Odaya tekrar döndüğünde Selen Bilgin’in kendisine odada bulunan uyku ilacını enjekte ettiğini sabah uyandığında Selen’i yüzü morarmış olarak bulduğunu anlattı. Bilgin ailesinin avukatı Bahaeddin Özdemir, doktorun tutuklanmasını talep edince, Fatih A. gözaltına alındı.

SAVCI ‘TUTUKLANSIN’ DEDİ

Şüpheli olarak ifadesi alınan doktor Fatih A., “kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği şüpheli doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Genç hemşirenin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası netlik kazanacak.