MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSelekler Çarşısı'nın çatısında korkutan yangın
GeriGündem Selekler Çarşısı'nın çatısında korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Selekler Çarşısı'nın çatısında korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selekler Çarşısı'nın çatısında korkutan yangın
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da Selekler Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kentte, birçok mağazanın bulunduğu Selekler Çarşısı'nın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çarşı esnafı, çatıdan alevlerin yükseldiğini fark edip, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevleri görünce çok paniklediğini söyleyen Sinem Körpe, "Bir anda dumanı görünce o an çok korktum" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle