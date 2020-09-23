Selefiler silahlanıyor soruşturması | Cübbeli Ahmet ifadeye çağırıldı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, selefi dernekleri üzerinden korkunç iddialar öne sürdü. Ülkemizde yaklaşık 2 bin selefi derneği olduğunu ve bunların silahlandığını anlatan Cübbeli Ahmet’e göre, derneklerin silahlanmasının nedeni ayaklanma çıkartmaktı. Selefi derneklerinin Şii derneklerle de çatışması olasıydı. Bir gazeteye yaptığı açıklamada ise, savcılar kendini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini verebileceğini söyledi.

Ahmet Hakan ‘Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır’ başlıklı yazısında, “Savcıların harekete geçmesi lazım, bir. Cübbeli’ye ‘Ver bakalım elindeki bilgileri’ denmesi lazım, iki. Bunun burada bırakılmaması lazım, üç” diye yazdı. İçişleri Bakanlığı aynı gün, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Cübbeli Ahmet’in açıklamaları üzerine re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık Cübbeli Ahmet’e tebligat gönderip, bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

‘DERNEKLER SİLAHLANIYOR’

Cübbeli Ahmet, Tarafsız Bölge programında özetle şunları söyledi: “Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaşa hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK’dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen.”