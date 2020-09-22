‘Selefi dernekleri silahlanıyor’ iddiası | İçişleri Bakanlığı devreye girdi

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Ahmet Mahmut Ünlü bir başka açıklamasında ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi.

BURADA BIRAKILMASIN ÇAĞRISI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan önceki gün yayınlanan köşe yazısında, ‘Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır’ başlıklı yazısında, “Savcıların harekete geçmesi lazım, bir. Cübbeli’ye ‘Ver bakalım elindeki bilgileri’ denmesi lazım, iki. Bunun burada bırakılmaması lazım, üç” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından, “Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” başlıklı haberi paylaşarak, “Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy’un Twitter’daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.

NE DEMİŞTİ?

‘DERNEKLER SİLAHLANIYOR’

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü programda özetle şunları söyledi: “Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK’dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen.”