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Ali Can ZERAY/PINARHİSAR(Kırklareli) (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

Selden yol kapandı, mahsur kaldılar

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Selden yol kapandı, mahsur kaldılar
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarda mahsur kalanlar oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu ulaşıma kapandı.

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  • Pınarhisarda sel... Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı
  • Pınarhisarda sel... Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı
  • Pınarhisarda sel... Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı
  • Pınarhisarda sel... Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pınarhisar'da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel suları ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokakları sularla kaplanırken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Caddelerdeki sel nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Pınarhisar ilçesi girişinde araç içinde kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Araçları su içinde kalan sürücüler ise araçlarını bırakıp bölgeden ayrıldı.

Sel suları bazı istinat duvarlarının da yıkılmasına neden oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarının sürdürürken, esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerlerindeki suları boşaltmak için çaba harcadı.

 

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