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Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

#Kastamonu#İnebolu#UMKE
Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sel sebebiyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, ağaç kökleri ile derede yaptıkları köprü üzerinden hasta kadını sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

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İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü Köyü'nde 15 gün önce kar sularının erimesi neticesinde çaydaki suyun debisi yükseldi. Çay üzerinde köye tek ulaşım noktası olan köprü ise kar suları sebebiyle yıkıldı. Çaydaki su debisinin yüksek olması sebebiyle köye tek bağlantının sağlandığı köprü yeniden yapılamadı.

Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

Ulaşımın sağlanamadığı köyde hastalanan 68 yaşındaki Sebahat Kürekçi'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Ekipler hasta kadın için seferber oldu.

Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

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Köye gelen itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ekipleri, kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kepçe yardımıyla ağaç kökleriyle derede köprü yaptı. Köye ulaşan JAK ekipleri, hasta kadını sırtına alarak yine aynı şekilde ağaç kökleri üzerinden dikkatli bir şekilde çayı geçti. Kürekçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

“KALICI OLARAK KÖPRÜMÜZÜN EN KISA SÜREDE YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Kalıcı olarak köprülerinin en kısa sürede yapılmasını yetkililerden istediklerini söyleyen Veli Çelik, “Burası köyümüzün geçici köprüsüydü. Suyun yüksek olmasından dolayı köprü yıkıldı, yolumuzda bu yüzden kapandı. Köyümüzde bir hasta vardı, alınamadı. Ekiplerde sağ olsun müdahale etti ve hastayı aldılar. Şu anda yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor, inşallah arkadaşlar bugün yarın köyün yolunu açacaklarını söylüyor. Köye giden yolu ise köylümüz, muhtar ile birlikte kendi imkanlarıyla düzeltmişler, en azından araç geçebilecek durumda. O bölgelerde de köprünün açılmasıyla birlikte yarın devam edeceklerini söylediler. Köyümüzün köprüsü yağışlardan sonra yukarıda iki çay birleşiyor. Bu yüzden köprü üzerinde oluşan erozyondan dolayı geçici köprü dayanıklı olmuyor. En kısa sürede kalıcı köprümüzün yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

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Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

Yollarının olmadığını ve köprünün de yıkıldığını anlatan Murat Çelik ise, “Yolumuz yok, köprümüz yıkıldı. 15 gündür köprü yıkıldığı için yolumuz kapalı. İlçe ile bağlantımız yok. Köyümüzün yolu da çökmüş durumda. Araba geçmiyor, sadece traktörlerle gidebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Selden yol kapandı, ekipler ağaç köklerinden köprü yapıp kurtardı

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#Kastamonu#İnebolu#UMKE

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