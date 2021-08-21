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Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU/SİNOP, (DHA)-
Haber Giriş: 21.08.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Selde tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı

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Selde tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan selin ardından su altında kalan ve tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, yeniden hasta kabulüne başladı.

Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sular altında kalan ve tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, bugün yeniden hasta kabulüne başladı. Yapılan çalışmaların ardından ilk etapta dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları birimleri hizmet vermeye başladı. Hastanede ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla birlikte diğer birimleri de hizmete alınacağı öğrenildi.

Selde tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı



Hastanede muayene olan Kazım Yüksel, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için temennide bulunarak, "Hastaneyi buraya yapandan da bugün açılmasına vesile olan herkesten de Allah razı olsun" dedi.

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