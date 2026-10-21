Selde son kayıp Haliç’te bulundu... Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı

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İstanbul’da 14 Ekim’de meydana gelen sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, özellikle Sarıyer ve Kağıthane’de etkili oldu. Birçok ev ve işyerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. 14 Ekim’den bu yana kayıp olan Ahmet Derin’in cansız bedeni de dün sabah 11.00 sıralarında Haliç açıklarında bulundu. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

ARAMALAR SONA ERDİ

Valilik, başka bir kayıp kalmadığı için arama-kurtarma faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde ise ekiplerin çalışması devam ediyor. Belediye ve AFAD görevlileri gece gündüz Ayazağa’da mağdur olan vatandaşların temizlik ve onarım çalışmalarına destek veriyor. Birçok ev ve işyerinde hayat normale dönerken, sel sularından ciddi derecede etkilenen bazı dükkânlarda ise yoğun çalışmalar aralıksız sürüyor.

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DERE TAŞTI DÜKKÂNI SU BASTI

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle dükkânında büyük hasar oluşan Hüseyin Sümer yaşananları Hürriyet’e anlattı: “Arkamızda iki binanın arası var. Yaklaşık oraya iki metreye yakın su doldu. Bizim duvarlarda da basınçla birlikte çatlaklar oluştu. Duvardan sular gelmeye başladı. Eşimle beraber onları temizlerken bir anda büyük bir gürültü geldi. Dere taştı. Gelen su birden aşırı tazyikli bir şekilde içeri girdi. Biz de alelacele her şeyi bırakıp kaçtık dükkândan. İlk anda da çıkamadık, mahalleli elimizden tutarak çıkardı bizi.

KORKUNÇ BİR AFETTİ

Şu anki zararımız ortalama 7-8 milyon lira arasında. Dekorasyon malzemeleri de dahil olmak üzere dükkânın içindeki her şey çöp oldu. Yetkililerle görüştük. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız geldiler, ziyaretlerde bulundular. Zararlarımızın karşılanacağını söylediler. Devletimiz sahadaydı. AFAD gönüllülerinden Allah razı olsun. Kendi dükkânlarıymış gibi çalıştılar, uğraştılar. Çok korkunç bir afetti. Ne kadar anlatsak da yaşamayan bilemez. Olayın ilk yaşandığı günden beri temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bir haftadır temizlikle uğraşıyoruz. 1200 ton su, yaklaşık üç vidanjör de çamur çıkardık. Allah böyle afeti bir daha kimsenin başına vermesin.”