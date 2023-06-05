Selde çöken tren hattında onarım çalışması devam ediyor

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​Denizli'de 2 Haziran'da etkili olan kuvvetli sağanak, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sele ve su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 de spor salonu su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması da başlatıldı. Gökpınar Deresi taşınca Denizli-Afyonkarahisar tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki kısmında hasar oluştu. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak ve molozlar boşaldı.

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Selin ardından TCDD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Selin şiddetiyle yerinden sökülen beton traversler tekrar ekipler tarafından yerlerine takıldı. Altı çöken tren hattı yeniden dolduruldu. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından tren hattının tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.