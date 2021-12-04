Selçuk’ta İskender’in askerleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk’ta İskender’in askerleri

#İzmir Selçuk#Büyük İskender#Asker
Selçuk’ta İskender’in askerleri

İzmir Selçuk’taki Ayasuluk kazı bölgesinde bulunan bazı iskeletlerin, Büyük İskender’in askerlerine ait olduğu ortaya çıktı. İskender’in askerleri olduğu sanılan iskeletlere mitokondrial DNA incelemesi yapan Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü, “Bazı tarihsel bilgilerin doğruluğu fiziksel kanıtlarla da kesinleşmiş oldu” dedi.

Haberin Devamı

İZMİR’in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk bölgesi arkeolojik açıdan yoğun ilgi gören bölgelerden biri. Ayasuluk’ta yıllardır süren kazı çalışmalarına son dönemde Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü ve ekibi de katıldı. Kazıda bulunan bazı iskeletlerin Büyük İskender’in ordusundaki askerlere ait olduğuna dair şüpheler ortaya çıkınca da bu iskeletler Dr. Mehmet Görgülü ve ekibi tarafından incelemeye alındı.

MİTEKONDRİAL DNA

Altınbaş Üniversitesi DNA Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde genetik mühendisi Fatih Tepgeç ile birlikte çalışmaları yürüten Dr. Görgülü bu kapsamındaki keşiflerini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kazı ekibi, bulunan 3 adet erkek iskeletinin Büyük İskender’in komutanları Lysimakhos veya Demetrius’un askerleri olabileceğini belirtmişti. Bu iskeletler 30-35 yaşlarında erkeklere aitti. Kemik yapılarından iyi beslendikleri ve güçlü bir yapıya sahip olduklarını belirledik. Biz iskeletlerin DNA’ları yoluyla anne soylarının nereden geldiğini ortaya koymak istedik.

Selçuk’ta İskender’in askerleri

Haberin Devamı

KEMİK TOZLARINDAN DNA ELDE EDİLDİ

Bu amaçla Altınbaş Üniversitesi Antik DNA Araştırma Uygulama Merkezi’ndeki özel cihazlarla kemiklerden elde ettiğimiz tozlardan Mitokondriyal DNA elde ettik. Mitokondri hücremizde bulunan ve enerji sağlayan bir yapı ve sadece annelerimizden bize geçer. Mitokondrinin kendine özgü ayrı bir DNA’sı vardır. Bu DNA analizi de bize anne soyunun nereden geldiğini verir. Elde ettiğimiz mitokondriyal DNA sonucuna göre bu iskeletlerin anne soylarının Güneydoğu Avrupa’ya dayandığını ortaya koyduk. Bu da bu kişilerin Makedon askerleri olduğunu teyit etmiş oldu.”

Selçuk’ta İskender’in askerleri

 

DAHA BÜYÜK KEŞİFLERİN MÜJDECİSİ

AYASULUK Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı başkanı arkeolog Doçent Dr. Sinan Mimaroğlu da şunları söyledi: “Kazının yapıldığı bölgede İskender’in generallerinden birinin yaptığı düşünülen bir sur vardı. İskeletler bu surların dibinde bulundu. Kaynaklarda İskender’in bu bölgedekini askerlerini Trakya ve Makedonya’dan getirdiği yazılır. Ancak somut bir veri, bilgi yoktu. DNA verileriyle bu bilgiyi somut olarak kanıtlamış olduk. Daha önceki kazılarda ortaya çıkan seramik, duvar örgüsü gibi arkeolojik bulgular ile iskeletlerin DNA testleri birbirini tamamlar nitelikte. Dolayısıyla sadece arkeolojik veriler değil insan DNA’sı verileri kullanılarak bazı tarihi detaylar somut verilerle kanıtlanmış oluyor. İleride çok daha büyük keşiflerin yapılabileceğinin de müjdecisi.”

Selçuk’ta İskender’in askerleri

İSKENDER

Haberin Devamı

Büyük İskender veya 3. Aleksandros, MÖ 356 ile 323 arasında yaşamış ünlü bir asker ve kral olarak biliniyor. Anadolu ve Asya’ya yaptığı başarılı seferleri onu tarihi gerçeklerden de öte efsanevi bir kimliğe kavuşturdu. Tarih anlatılarına göre Büyük İskender, o zamanların şöhretli şehri Sardes’i (Salihli) hâkimiyetine aldıktan sonra İzmir’e (Smyrna) geçti. O dönem şehir şimdiki Bayraklı’da kuruluydu. Ancak İskender daha sonra kenti bugünkü Kadifekale ile Kemeraltı arasına taşıdı. Böylece İskender İzmir’e bugünlere kadar ulaşan güçlü bir iz bırakmış oldu. Selçuk’ta bulunan iskeletlerin İskender’in bu sefer sırasında ölen askerlerine ait olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir Selçuk#Büyük İskender#Asker

BAKMADAN GEÇME!

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek

Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek!

#Kuş Gribi
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER