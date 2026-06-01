Selçuksport ismiyle yayın yapan kişi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 16:39

Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı.

KULLANICILAR YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.  

