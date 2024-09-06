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Selçuklu’nun erzak deposu Ani Örenyeri’nde

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#Kars#UNESCO#Ani Örenyeri
Selçuklu’nun erzak deposu Ani Örenyeri’nde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

Kars’ta bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Ani Örenyeri’ndeki kazı çalışmalarında Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ortaya çıkarıldı.

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, deponun Büyük Selçuklular devrine ait olduğunu ve buradan sekiz adet pitos adı verilen küpleri bulduklarını ifade etti. Arslan küplerin yaklaşık 1.5 metre yükseklikte ve ağız çaplarının ise ortalama 50 santim civarında olduğunu belirtti. Depodan ayrıca tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Arslan, tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde cennet kuşu olarak nitelendirildiğini ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğunu söyledi.

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#Kars#UNESCO#Ani Örenyeri

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