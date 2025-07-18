Selçuklu sergisi

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Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde yer alan, ‘Anadolu Selçukluları Sergisi’ni ziyaret ettim. Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğu. Sanattan mimariye, eğitimden ticarete, Anadolu Selçuklu’nun siyasi, sosyal ve kültürel mirasını, en nadide eserlerle gözler önüne seriyor. O döneme ait 300’ün üzerinde birbirinden özel esere ev sahipliği yapan sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.