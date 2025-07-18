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Selçuklu sergisi

Güncelleme Tarihi:

#Selçuklu Sergisi#Emine Erdoğan#Anadolu Medeniyeti
Selçuklu sergisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi’ni ziyaret etti.

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Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde yer alan, ‘Anadolu Selçukluları Sergisi’ni ziyaret ettim. Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğu. Sanattan mimariye, eğitimden ticarete, Anadolu Selçuklu’nun siyasi, sosyal ve kültürel mirasını, en nadide eserlerle gözler önüne seriyor. O döneme ait 300’ün üzerinde birbirinden özel esere ev sahipliği yapan sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.         

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#Selçuklu Sergisi#Emine Erdoğan#Anadolu Medeniyeti

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