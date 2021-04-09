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Haberler Gündem HaberleriSelçuklu Posta Kodu kaçtır? Konya'nın ilçesi Selçuklu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları
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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:34 | Son Güncelleme:

Selçuklu Posta Kodu kaçtır? Konya'nın ilçesi Selçuklu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları

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Selçuklu Posta Kodu kaçtır? Konya'nın ilçesi Selçuklu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu bilgisi, her an ihtiyacımız olabilecek bir bilgidir. Çünkü herhangi bir kurum, kuruluş ya da bir internet mağazasına adres bilgilerimizi vermemiz gerektiğinde, bu bilgiler arasında genellikle posta kodu da istenmektedir. Peki, Konya'nın Selçuklu ilçesinin posta kodu kaçtır? Selçuklu ilçesinin mahallelerinin posta kodları farklı mı? İşte Selçuklu'nun posta kodu bilgileri.

Selçuklu, Konya iline bağlı olan önemli ilçelerden biridir. Selçuklu ilçesine bağlı olan 9 semt ve pek çok mahalle bulunmaktadır.

 Selçuklu Posta Kodu Kaçtır?

 Konya iline bağlı olan Selçuklu ilçesinin posta kodu 42100'dür.

 Selçuklu İlçesinin Mahallelerinin Posta Kodları

Aydınlık - 42100 (Akıncılar, Aydınlık Evler, Bedir, Erenköy, Hüsamettin Çelebi, Mehmet Akif ve Sakarya mahalleleri)

Bosna - 42250 (Ardıçlı, Bosna Hersek, Büyükkayacık, Sancak, Selahattin Eyyubi, Silleparsana ve Yazır mahallesi)

Cumhuriyet - 42070 (Buhara, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gazali, Kaşgarlı Mahmut, Kocatepe, Malazgirt, Peyami Safa, Rauf Orbay, Süleyman Çelebi ve Şeyh Şamil mahalleleri)

Fatih - 42110 (Fatih, Horozluhan ve Işıklar mahalleleri)

Merkez Köyler - 42280

Mimar Sinan - 42080 (Akşemsettin, Hacıkaymak, Esenler, Mimar Sinan, Molla Gürani, Özalan, Özlem, Selçuk, Şeker Murat, Yeni Selçuk ve Yüzüncü Yıl mahalleleri)

Nalçacı - 42060 (Babalık, Beyazıt, Beyhekim, Büyük İhsaniye, Devricedid, Ferhuniye, Feritpaşa, Hamidiye, Medrese, Musalla Bağları, Nişantaşı, Tarla ve Yenişehir mahalleleri)

Sızma - 42208 (Cumhuriyet, Fevzi Çakmak ve Selçuklu mahalleleri)

Sille - 42132

Tepekent - 42285

 

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