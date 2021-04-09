Selçuklu Posta Kodu kaçtır? Konya'nın ilçesi Selçuklu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları

Selçuklu, Konya iline bağlı olan önemli ilçelerden biridir. Selçuklu ilçesine bağlı olan 9 semt ve pek çok mahalle bulunmaktadır.

Selçuklu Posta Kodu Kaçtır?

Konya iline bağlı olan Selçuklu ilçesinin posta kodu 42100'dür.

Selçuklu İlçesinin Mahallelerinin Posta Kodları

Aydınlık - 42100 (Akıncılar, Aydınlık Evler, Bedir, Erenköy, Hüsamettin Çelebi, Mehmet Akif ve Sakarya mahalleleri)

Bosna - 42250 (Ardıçlı, Bosna Hersek, Büyükkayacık, Sancak, Selahattin Eyyubi, Silleparsana ve Yazır mahallesi)

Cumhuriyet - 42070 (Buhara, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gazali, Kaşgarlı Mahmut, Kocatepe, Malazgirt, Peyami Safa, Rauf Orbay, Süleyman Çelebi ve Şeyh Şamil mahalleleri)

Fatih - 42110 (Fatih, Horozluhan ve Işıklar mahalleleri)

Merkez Köyler - 42280

Mimar Sinan - 42080 (Akşemsettin, Hacıkaymak, Esenler, Mimar Sinan, Molla Gürani, Özalan, Özlem, Selçuk, Şeker Murat, Yeni Selçuk ve Yüzüncü Yıl mahalleleri)

Nalçacı - 42060 (Babalık, Beyazıt, Beyhekim, Büyük İhsaniye, Devricedid, Ferhuniye, Feritpaşa, Hamidiye, Medrese, Musalla Bağları, Nişantaşı, Tarla ve Yenişehir mahalleleri)

Sızma - 42208 (Cumhuriyet, Fevzi Çakmak ve Selçuklu mahalleleri)

Sille - 42132

Tepekent - 42285

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