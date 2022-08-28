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Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağı çalındı

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#Düzce#15 Temmuz Şehitleri Parkı#Selçuklu Dönemi
Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağı çalındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:51

Düzce'de 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

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Olay, Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağı çalındı

Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. 

Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağı çalındı

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#Düzce#15 Temmuz Şehitleri Parkı#Selçuklu Dönemi

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