Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları...







Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, #Biz81iz Projesi için #15Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Türkiye’nin yarınlarına taşıdı.



Sen de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlat, inancın ve mücadelenin zaferini yarınlara ulaştır.



Videonun tamamı için👇https://t.co/roIOOy4yvD pic.twitter.com/D85lz3Ju0m — KADEM (@kademorgtr) July 16, 2020