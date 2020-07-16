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HaberlerGündem HaberleriSelçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
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Haber Giriş: 16.07.2020 - 19:34,Son Güncelleme:

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

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Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı.

Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları...


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