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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

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Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak'ta tutuklanmıştı, firari 5 kişi ise dün gözaltına alınmıştı.

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