Selçuk Özdağ'a saldırı anı kamerada!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi’ndeki evinden çıkıp aracına bineceği sırada sopalı ve silahlı 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olayın ardından kaçan saldırganlardan G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Diğer 3 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ

Olayla ilişkili soruşturma sürürken saldırı anına ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, 5 kişinin Özdağ’a aracının yanında silah ve sopalarla saldırdığı görüldü. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine 2'sinin elinde tabanca, diğerlerinin elinde sopa bulunan saldırganların kaçtığı görüntüde yer aldı.

Saldırganlar kaçarken silah sesi de görüntüde yer aldı. Dosyaya delil olarak giren görüntülerin de incelenmesi sonucunda saldırının planlı yapıldığı belirlendi. Tespitlere göre, saldırganlar yakalanmamak için araç kiraladı. Plakasını kapattıkları beyaz renkli otomobille Özdağ'ın evinin önünde pusu kuran saldırganlar, olayın ardından aynı araçla kaçtı.

'SOPA VE SİLAH KULLANMADIK'

Gözaltına alınan şüphelilerden G.T. ifadesinde, Beden Eğitimi mezunu ve ataması yapılmadığı için işsiz olduğunu söyledi. Birlikte cuma namazı için camiye giderken arkadaşı A.G.'nin sonradan Selçuk Özdağ olduğunu fark ettiği kişiyle vatanseverlik konusunda tartıştığını ileri sürerek, Özdağ'ın yumruk salladığını, bu sırada itekleyince yere düştüğünü ve başını demir korkuluklara çarptığını ileri sürdü.

G.T., güvenlik kamerası görüntülerinde araçtan 5 kişinin indiği ve ellerinde sopa olduğunun görüldüğünün hatırlatması üzerine, "Başka kimse yoktu. Biz de olayda ne sopa ne de silah kullandık" diye ifade verdi.

'ÖZDAĞ BİZE SALDIRDI'

Şüpheli A.G. de ifadesinde, kendilerine saldıranın Özdağ olduğunu öne sürerek, "Aramızda arbede çıktı biz de kendimizi savunduk, arbede sırasında Selçuk Özdağ yere düşerek yol kenarında bulunan bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Kalkarken orada bulunan tanımadığım şoförü ya da koruması olan kişiye seslenerek ‘Bayram vur’ diye bağırdı. Ben de bu şahsın elini belinde görünce bu şahsı tutarak orada bulunan bir aracın üzerine doğru itekledim ve bize ateş edeceklerini düşündüğümüzden G.T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştık, biz uzaklaşırken arkamızdan 4 el ateş edildi; ancak bize isabet etmedi. Bizde silah ya da sopa yoktu" dedi.

'BANA SİLAH DOĞRULTTUKLARINI GÖRDÜM'

Soruşturma kapsamında ifade veren Selçuk Özdağ ise Cuma namazı için evden çıktığı sırada saldırının gerçekleştiğini belirterek, "Kapının önünde 1 metre 80 santimetre boylarında genç bir kişi gördüm. Kendisine bakarak sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladı. O esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada şoför de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darbederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.