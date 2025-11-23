Selçuk Öğretmen yeşil müfredatla dünya birincisi

Haberin Devamı

Uluslararası TeachersCOP (Teachers’ Committee of Parties) etkinliği, iklim değişikliği eğitimine yönelik öğretmen uygulamalarını görünür kılmak amacıyla Office for Climate Education (OCE) tarafından her yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) sürecinde düzenleniyor. Bu yıl 10-21 Kasım tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen konferans kapsamında, öğretmenlerin iklim eğitimi alanındaki yenilikçi çalışmalarını dünya kamuoyuna ve karar alıcılara aktarmayı hedefleyen platforma 83 ülkeden 327 proje başvurdu.



Ön değerlendirmelerin ardından belirlenen ilk 10 proje, 15 Kasım’da çevrimiçi yapılan global oturumda sunuldu. Sunumların ardından yapılan oylama ile dört farklı kategoride birinciler seçildi. Yeşil Müfredat (Green Curriculum) kategorisinin birincisi, Türkiye’den Dr. Selçuk Yusuf Arslan oldu. Arslan’ın “İklim İçin Kodla (C4CA: Code for Climate Action)” adlı öğretim programı, iklim eğitimini teknoloji temelli öğrenme modelleriyle birleştiren yapısıyla uluslararası düzeyde fark yarattı.

İKLİM EĞİTİMİ TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞTİ

Dr. Arslan, geliştirdiği öğretim programında iklim eğitiminin ders akışına sistematik biçimde entegre edilmesini hedefliyor. Program, yapay zekâ, kodlama ve robotik gibi dijital araçların çevresel sorunların çözümünde kullanılmasını temel alıyor. Öğrencilerin araştırma yaparak gerçek çevre problemlerine odaklanmasını sağlayan model, Challenge-Based Learning (Meydan Okuma Temelli Öğrenme) yaklaşımına dayanıyor. Bu yaklaşımda öğrenciler önce bir çevresel sorunu tanımlıyor, ardından çözüm üretim sürecini teknolojiyle destekliyor.

Dr. Arslan okulunda uzun süredir kodlama, yapay zekâ ve robotik odaklı eğitimler veriyor. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre farkındalığı üzerine daha önce yürüttüğü öğrenci projeleriyle çeşitli uluslararası başarılar elde ettiklerini belirten Arslan, her yıl düzenlediği sergilerle çalışmaların görünür olmasını sağlıyor. Okulda bu yıl ilk kez açılan iklim eğitimi seçmeli dersinde öğrencilerin belirlediği çevresel sorunların, teknoloji derslerinde çözüm projelerine dönüştürülmesi planlanıyor.

EĞİTİM PERSPEKTİFİ ÖNE ÇIKTI

“İklim İçin Kodla” projesi, TeachersCOP kapsamında önce ilk 10’a, ardından finalde de kendi kategorisinde birinciliğe yükseldi. Proje ayrıca kısa sürede COP (Conference of the Parties – Climate Outreach Programme) kapsamında politika yapıcılara sunulacak ve iklim eğitimi alanındaki iyi uygulamalar arasında yer alacak. TeachersCOP, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını uluslararası bilim insanları, eğitim uzmanları ve karar vericilerle buluşturmayı hedefliyor. Program kapsamında seçilen projeler, COP müzakereleri sırasında düzenlenen oturumlarda da görünürlük kazanarak küresel iklim politikalarına eğitim perspektifinden katkı sunuyor.

‘AYNI PROJE İLE TÜRKİYE’DE ELENMİŞİTİM’

UNESCO-ETF Green Skills Award, JCI TOYP Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dünya Birinciliği ile Global Teacher Prize finalistliği gibi başarıları da bulunan Dr. Selçuk Yusuf Arslan, iklim eğitimine yönelik yaklaşımını şöyle anlattı:

“Daha önce aynı proje ile Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim programına başvurdum ancak elendim. Şimdi uluslararası bir platformda birincilik elde etmek benim için çok anlamlı. Gerçek hayatta çevreyle ilgili pek çok problem var; ancak biz çoğu zaman öğrencileri bu sorunların çözümüne dâhil etmiyoruz. Ben ise teknolojiyi çevresel problemlerin çözümünde bir araç hâline getirerek öğrencilerin gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmesini hedefledim.”