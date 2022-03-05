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Selçuk Bayraktar'tan Merdan Yanardağ'a SİHA tepkisi: TSK en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor

#Selçuk Bayraktar#Baykar#Merdan Yanardağ
Selçuk Bayraktartan Merdan Yanardağa SİHA tepkisi: TSK en fazla Kandile vuruyor, en çok ses bundan geliyor

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Merdan Yanardağ'ın SİHA'lara ilişkin "Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi filan değil" sözlerine tepki gösterdi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker. TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kullanılan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler ile ilgili "Selçuk Bayraktar... Sayın AKP Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’de ürettiği SİHA’lar ve İHA’lar var. Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi filan değil" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar SİHA'larının üreticisi olan Baykar Savunma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Merdan Yanardağ'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

BAYRAKTAR'DAN TEPKİ: TSK, O OYUNCAKLARLA EN FAZLA KANDİL'E VURUYOR, EN ÇOK SES BUNDAN GELİYOR

Bayraktar mesajında "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker. TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey..." ifadelerini kullandı.

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#Selçuk Bayraktar#Baykar#Merdan Yanardağ

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