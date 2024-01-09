×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar'ın mutlu günü: Asım Özdemir dünyaya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#Asım Özdemir#BAYKAR
Sümeyye ve Selçuk Bayraktarın mutlu günü: Asım Özdemir dünyaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 15:07

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Selçuk Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı.  Dualarınızı ve bir Maşallah’ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin…

ERDOĞAN'IN 9. TORUNU

Bayraktar çiftinin dünyaya gelen çocuğu Asım Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokuzuncu torunu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#Asım Özdemir#BAYKAR

BAKMADAN GEÇME!