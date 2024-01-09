Sümeyye ve Selçuk Bayraktar'ın mutlu günü: Asım Özdemir dünyaya geldi

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Selçuk Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah’ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin…

ERDOĞAN'IN 9. TORUNU

Bayraktar çiftinin dünyaya gelen çocuğu Asım Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokuzuncu torunu oldu.