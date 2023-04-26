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Selçuk Bayraktar’dan Teknofest'te yarışan öğrencilere ziyaret

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#TÜBİTAK#Teknofest#Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar’dan Teknofestte yarışan öğrencilere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 19:18

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda finale kalan takımlardaki öğrencileri ziyaret etti.

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Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda finale kalan takımlardaki öğrencileri ziyaret etti. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) öncülüğünde düzenlenen ve 16 takımın mücadele ettiği yarışma öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, sohbet ettikten sonra başarı dileklerinde bulundu.

Startı yarın verilecek yarışmalar, 29 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

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#TÜBİTAK#Teknofest#Selçuk Bayraktar

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