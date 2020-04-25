Selçuk Bayraktar'dan o habere çok sert tepki: Yalan, iftira!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilişkili T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği iddiası doğru mu?" başlıklı habere çok sert tepki gösterdi.

İddiaya Twitter hesabından alıntıladığı bir haberle cevap veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!"