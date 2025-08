Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

NEXT'te geliştirmeler devam ediyor, güncellemeyi unutmayın! #NEXT'te gelecek var







🛠 NEXT'te geliştirmeler devam ediyor, güncellemeyi unutmayın! #NEXT'te gelecek var 🚀



🛠 NEXT is constantly improving—don’t forget to update! https://t.co/036uBrutAM