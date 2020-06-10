Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Bir rekor daha kırıldı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, TB2 İHA ile milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını ifade etti.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020
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S abırla
A şkla
A zimle
T ürkiye için..
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Göklerde görevde...
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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..
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Semalarımızda Hür ve Özgür...
⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h
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