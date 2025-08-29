×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk Bayraktar'dan hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Mavi Vatan
Selçuk Bayraktardan hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 23:17

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan davetinde bulundu.

Haberin Devamı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin hafta sonu kısmı için çağrı yaptı. Bayraktar, "Hafta sonu rotamızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a göre ayarlıyoruz. Toplu taşıma araçları kullanarak gelmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST hesabından yapılan paylaşımda da "Hafta sonu ailecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz. Şahsi araç girişi yok. Toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ederiz." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Mavi Vatan

BAKMADAN GEÇME!