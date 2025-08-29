Selçuk Bayraktar'dan hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti

Haberin Devamı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin hafta sonu kısmı için çağrı yaptı. Bayraktar, "Hafta sonu rotamızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a göre ayarlıyoruz. Toplu taşıma araçları kullanarak gelmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST hesabından yapılan paylaşımda da "Hafta sonu ailecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz. Şahsi araç girişi yok. Toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ederiz." denildi.