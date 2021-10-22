Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.
Babam ve Amcam...🌹— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 21, 2021
Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun...
Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin...#ÖzdemirBayraktar pic.twitter.com/YFklAX6Tv8
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