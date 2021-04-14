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Haber Giriş: 14.04.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

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Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere çok sert tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti.

Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını kaydetti.

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Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."

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"ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." ifadelerini kullandı.

 

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