Selçuk Bayraktar’dan Boğaz geçişi: Babam için

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Selçuk Bayraktar paylaştığı videoda, “23 Eylül 2023 İstanbul Sarıyer’deyiz. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar gençliğinde Boğaz’ı yüzerek geçermiş, hatta bize hikâyelerini anlatırdı. Arkadaşlarıyla akıntıyı hesap edip, onlarla, karadan giden arkadaşlarıyla, toplu taşımayla yarışırmış. En son 60’lı yaşlarında karşıdan karşıya geçmişti. Tekrar bugün yüzüşü gerçekleştirmek için yaklaşık 63 dakika önce yüzmeye başladık. Bu geçişi babam Özdemir Bayraktar’a atfediyoruz, mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.