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Selçuk Bayraktar’dan Boğaz geçişi: Babam için

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#Selçuk Bayraktar#Özdemir Bayraktar#Boğaz
Selçuk Bayraktar’dan Boğaz geçişi: Babam için
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:00

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dün İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçerken, görüntüleri sosyal medya hesabından, “Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz’ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar’ı da rahmetle yâd ettik“ notuyla paylaştı.

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Selçuk Bayraktar paylaştığı videoda, “23 Eylül 2023 İstanbul Sarıyer’deyiz. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar gençliğinde Boğaz’ı yüzerek geçermiş, hatta bize hikâyelerini anlatırdı. Arkadaşlarıyla akıntıyı hesap edip, onlarla, karadan giden arkadaşlarıyla, toplu taşımayla yarışırmış. En son 60’lı yaşlarında karşıdan karşıya geçmişti. Tekrar bugün yüzüşü gerçekleştirmek için yaklaşık 63 dakika önce yüzmeye başladık. Bu geçişi babam Özdemir Bayraktar’a atfediyoruz, mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

 

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#Selçuk Bayraktar#Özdemir Bayraktar#Boğaz

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