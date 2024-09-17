Selçuk Bayraktar’dan Başkan Başdeğirmen’e Akıncı maketi

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Isparta’nın ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 1. etabı, 24-25 Ağustos tarihlerinde Isparta Belediyesi’nin paydaşlığında Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilmişti. Şampiyonaya farklı illerden katılan 32 FPV dron pilotu dereceye girmek için kıyasıya yarışmış, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilmişti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 1. etabına destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. T3 Vakfı Isparta Sorumlusu Mevlüt Yunus Kayacan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, Selçuk Bayraktar’ın teşekkür mektubu ile göndermiş olduğu içerisinde Bayraktar Akıncı’nın maketinin de yer aldığı çeşitli hediyeleri takdim etti. Bayraktar teşekkür mektubunda, “Güller diyarı güzel Isparta’mız için yürüttüğünüz çalışmalarda başarılar diliyorum. Gül kokulu şehrimizin misafirperver ve çalışkan halkına en içten selamlarımı iletiyorum” dedi.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın teşekkür mektubu ve Bayraktar Akıncı maketi ile çeşitli hediyeleri Başkan Başdeğirmen’e ulaştıran T3 Vakfı Isparta Sorumlusu Mevlüt Yunus Kayacan, 24-25 Ağustos’ta TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 1. etabını Isparta’da büyük bir başarıyla tamamladıklarını söyledi. Kayacan, “TEKNOFEST Drone Şampiyonası sonrası mütevelli heyeti başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar sizlerin huzurunda şehrimize ve belediye başkanlığımıza teşekkürlerini ilettiler, sizlere çeşitli hediyeler takdim ettiler. Başkanım bizi kabul buyurduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve Selçuk Bayraktar’a teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Bizleri onure etti. Sayın Bayraktar, yerli ve milli olarak yapmış olduğumuz savunma sanayiindeki başarılı çalışmalarımızın maketlerini ve teşekkür mektubu göndermiş bizlere. Bundan dolayı çok mutlu oldum. 24-25 Ağustos’ta çok büyük bir katılımla yapılan dron şampiyonası bizleri de çok etkiledi ve başarıyla sonuçlandırıldı. Çok güzel yarışmalar ortaya çıktı. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada birinci olan arkadaşımızın bir üst kademeye Isparta’dan çıkarak gitmesi bizleri de çok memnun etmişti. Önümüzdeki yıl için çok daha farklı ve geniş bir TEKNOFEST etkinliğinin Isparta’da olmasını Selçuk başkanımıza da arkadaşlarımız vasıtasıyla şifahen ilettim. Sağ olsun kendisi de bu teklifimizi uygun gördüğünü ve inşallah önümüzdeki sene farklı bir şekilde etkinlikler yapılacağını kendisi de belirtmiş. Selçuk başkanımıza ülkemize vermiş olduğu çok güzel değerlerden dolayı, savunma sanayimize yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Rabbim yolunu açık eylesin, daha güzel hizmetleri ülkemize kazandırmayı nasip etsin. Bu çalışmalar bizi duygulandırıyor, onurlandırıyor. Sizlere de nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.