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GeriGündem Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık!
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Haber Giriş: 13.05.2020 - 21:39,Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık!

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Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık!
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T3 Vakfı, İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettiğini duyurdu. Konu ile ilgili Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. Zeytin Dalı Harekatında hangarda 4 ay yattım
Selçuk Bayraktar: 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. Zeytin Dalı Harekatında hangarda 4 ay yattım
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