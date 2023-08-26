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Selçuk Bayraktar’dan ABD gemisine ziyaret

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#Selçuk Bayraktar#ABD#Gemi
Selçuk Bayraktar’dan ABD gemisine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

Amerikan USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının amiral gemisi TCG ANADOLU’yla ortak tatbikat gerçekleştirirken dün Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gemiye konuk olarak inceleme yaptı.

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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’a, tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Selçuk Bayraktar’ı davet etti.

Selçuk Bayraktar’dan ABD gemisine ziyaret

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) geliştirme çalışmalarını yürüten Bayraktar, USS Gerald R. Ford gemisinde teknik incelemeler yaptı. İnceleme gezisine Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Hava Eğitim Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol ile teknik heyetlerde yer alan subaylar katıldı.

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Selçuk Bayraktar’dan ABD gemisine ziyaret

Tümamiral Erik J. Eslich’ten bilgi alan Bayraktar, ABD donanması envanterinde bulunan savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi ve ABD’li subaylara Bayraktar TB3 SİHA ile Bayraktar KIZILELMA çalışmalarını anlattı.

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#Selçuk Bayraktar#ABD#Gemi

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