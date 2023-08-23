×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk Bayraktar: Yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz.

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#İha#Yapay Zeka
Selçuk Bayraktar: Yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz.
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 11:07

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Tuz Gölü atış alanında düzenlenen Roket Yarışması'nın finalini izleyen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, "Bu yarışmalara hazırlanan takımlar, projelerini gerçekleştirebilsin diye maddi destek alıyor. Aynı zamanda maddi ödüller de var. Tabii bütün bunlar, başarılarının yanında belki çok önemli bir yer tutmayabilir. Ama daha önemlisi; bu takımların, kurdukları bu takım ruhunu girişimlere taşıyarak, o girişimlerle dünyaya damgasını vuracak işlere imza atmaları. Bu yarışma, bir anlamda onun başlangıç adımı olmuş oluyor" dedi.

Selçuk Bayraktar: Yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın süpersonik versiyonuna ilişkin de Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda o varyantını da tasarlıyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama Kızılelma A dediğimiz ilk varyantı, süpersonik olmayan varyantını şu anda üretime hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İNSANI TÜMÜ İLE DEVREDEN ÇIKARTACAK ÇALIŞMALAR DEĞİL"

Yapay zeka ile insansız hava araçlarına yönelik çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün Yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümü ile özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız."

Selçuk Bayraktar: Yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#İha#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!